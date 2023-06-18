В Дагестане отметили Всемирный день мотоциклиста

В республике провели мотопробег и байкерские конкурсы

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Всемирный день мотоциклиста отметили в Дагестане в воскресенье мотопробегом по центральным улицам Махачкалы и байкерскими конкурсами, сообщил ТАСС президент дагестанского мотоклуба Black Eagles Изамутдин Закарьяев.

"Сегодня совместно с историческим парком "Россия - моя история" мы отмечаем День мотоциклиста. Мы стартовали от клубного офиса красивой колонной по центральным улицам Махачкалы. Было больше 100 мотоциклистов",- сказал Закарьяев.

По его словам, мотопробег посвятили военнослужащим, "защищающим интересы родины на передовой".

Праздник продолжился на площадке у исторического парка байкерскими конкурсами, где определили самую медленную езду, самый красивый мотоцикл и самый громкий выхлоп.

"Судя по реакции людей, понравилось и проезжающим автомобилистам, и прохожим, детям и взрослым. Самым необычным участником был владелец мотоцикла Harley-Davidson Хаджимурад. У него была необычная одежда: цепи, жилетка, обувь - казачки, заводская модель мотоцикла, но он поднял руль, доработал глушитель и в итоге стал победителем в номинации за самый красивый байк", - добавил президент мотоклуба.

19 июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. Он ежегодно выпадает на третий понедельник июня.