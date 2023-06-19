Фильм "Переводчик" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

На втором месте расположилась картина Клима Шипенко "Вызов"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Картина "Переводчик" (The Covenant) британского режиссера Гая Ричи стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 32,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 15 по 18 июня.

Боевик, вышедший на российские экраны 1 июня, рассказывает о военном Джоне Кинли, которого вытащил из окружения в Афганистане переводчик по имени Ахмед. В итоге Кинли из-за чувства долга возвращается за Ахмедом. Роли исполнили Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем.

На втором месте по прокату в России и странах СНГ расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 24,2 млн рублей за выходные. Картина рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к полету на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

На третьем месте - фильм режиссера Александра Богуславского "Сквозь время", который собрал 20,5 млн рублей. Фантастический триллер повествует о группе героев, пытающихся найти источник "неквантованной" материи - энергии будущего, которая вырабатывается из времени. Роли исполнили Виктор Добронравов, Никита Тарасов, Егор Бероев и другие.

Американский супергеройский блокбастер "Флэш", официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, возглавил рейтинг по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 43 млн рублей за прошедшие выходные. В центре сюжета - физик-ядерщик, который в ходе неудачного эксперимента отравился ядохимикатами и случайно приобрел суперспособность развивать невероятную скорость.

Американский мультфильм "Элементарно" (Elemental), официальный просмотр которого также недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял третью строчку в рейтинге по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 27,8 млн рублей. Мультфильм рассказывает о Городе Стихий, в котором живут обитатели огня, воды, земли и воздуха.