Алексей Учитель призвал РФ выдвинуть фильм на "Оскар" в 2023 году

Режиссер уточнил, что в 2022 году президиум Киноакадемии России без участия членов оскаровского комитета принял решение не выдвигать картину на премию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер, сценарист, бывший член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель считает, что РФ должна выдвинуть в 2023 году свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" после того, как отказалась от этого решения в 2022-м. Свое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения", - сказал собеседник агентства. Режиссер отметил, что решение не выдвигать картину на "Оскар" было принято президиумом Киноакадемии России без участия членов оскаровского комитета. "Считаю, что у нас есть картины, которые надо в этом году выдвигать и пытаться это сделать", - подчеркнул Учитель.

ТАСС запросил комментарий Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

История вопроса

Российский оскаровский комитет должен был осенью 2022 года выдвинуть от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Однако мнения кинематографистов разделились: Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на "Оскар", несмотря на политическую обстановку. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что делать это бессмысленно.

В сентябре на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил ТАСС, что не согласен с этим и выходит из комитета. Вслед за ним из комитета вышли многие кинематографисты, в том числе Учитель.

На сайте киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", известной также как Российский оскаровский комитет. Чухрай возглавил этот комитет в 2021 году.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 95-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта 2023 года.