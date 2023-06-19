Алексей Учитель не исключил своего возвращения в Российский оскаровский комитет

Режиссер ушел из организации в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Алексей Учитель, покинувший Российский оскаровский комитет в 2022 году после того, как национальная киноакадемия отказалась выдвигать фильм от РФ на премию "Оскар", не исключил своего возможного возвращения в эту организацию. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы вышли [из Российского оскаровского комитета], но это не значит, что мы его покинули навсегда. Оскаровский комитет - это самостоятельная организация, но принял решение [не выдвигать фильм на "Оскар" в 2022 году] президиум Академии киноискусств", - сказал собеседник агентства.

История вопроса

Российский оскаровский комитет должен был осенью 2022 года выдвинуть от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Однако мнения кинематографистов разделились: Алексей Учитель и режиссер Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на "Оскар", несмотря на политическую обстановку. Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что делать это бессмысленно.

В сентябре на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил ТАСС, что не согласен с этим и выходит из комитета. Вслед за ним из комитета вышли многие кинематографисты, в том числе Учитель.

На сайте киноакадемии указано, что президиум формирует и утверждает состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", известной также как Российский оскаровский комитет. Чухрай возглавил этот комитет в 2021 году.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 95-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта 2023 года.