Лучший кинопроект на международном форуме в Красноярском крае получит 1 млн рублей

Мероприятие состоится 20-22 июня в Минусинске и Шушенском

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Лучший проект в сфере игрового кино, который будет определен на Международном форуме кинопроизводителей в Красноярском крае, получит 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"В рамках II Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае 2023 года состоится конкурс кинопроектов (питчинг). Победители получат денежную премию в размере 1 млн рублей в категории "Игровое кино"; 500 тыс. рублей - в категории "Документальное кино", - сообщил собеседник агентства. Основной целью стартующего форума станет стимулирование развития краевого кинопроизводства, а также обмен необходимым опытом.

II Международный форум кинопроизводителей состоится 20-22 июня 2023 года в Минусинске и Шушенском на юге Красноярского края. Организаторами форума выступили краевое госучреждение "Енисей кино" и министерство культуры региона. Первый такой форум прошел в Красноярске в прошлом году.

По мнению и.о. вице-губернатора региона Василия Нелюбина, развитие киноиндустрии в регионе дает возможности для развития малого и среднего бизнеса. "Кино напрямую касается предпринимателей, занимающихся туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывающих транспортные услуги, работающих в сфере моды и бьюти-индустрии, пошива одежды и производства декораций", - процитировали организаторы Нелюбина. По его словам, развитие киноиндустрии в регионе позволит привлекать в край молодежь, которая желает реализоваться в сфере кино.

Он привел пример, когда в прошлом году в регионе снимался исторический сериал о золотой лихорадке в Сибири - "Красный Яр", в крае работало порядка 100 человек, а в регион приехал "караван фур с реквизитом, фрагментами декораций, осветительным оборудованием и другим киноскарбом". По данным организаторов форума, съемки сериала велись в более чем 30 локациях края.

Участниками форума станут исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, гендиректор продюсерского центра "Всемирные русские студии" Юрий Сапронов, главный редактор киностудии "Ленфильм" Андрей Апостолов, гендиректор дистрибьютора российского кино за рубеж RWW (Russian World Vision), оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, а также представители белорусской и казахской киноиндустрии.