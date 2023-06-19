Галерея в Харбине открыла выставку картин российских художников

На ней будут представлены работы таких живописцев и портретистов, как Кирилл Шебеко, Евгений Макеев, Борис Иогансон, Анатолий Левитин и Марина Пихтовникова

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Галерея Jialand в прошедшие выходные открыла в Харбине (Северо-Восточный Китай, административный центр провинции Хэйлунцзян) выставку российских художников. Об этом сообщило в понедельник генеральное консульство РФ в Харбине.

Как уточняется в Telegram-канале российской дипломатической миссии, Jialand организует такое мероприятие уже второй год подряд. На выставке представлены работы таких российских и советских живописцев и портретистов, как Кирилл Шебеко (1920-2004), Евгений Макеев, Борис Иогансон (1893-1973), Анатолий Левитин (1922-2018), Марина Пихтовникова.

В церемонии открытия приняли участие делегации Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым и Южно-Сахалинска, возглавляемая мэром города Сергеем Надсадиным.

Выставка продлится до 16 июля.