Музыкант Юрий Каспарян отметит свой юбилей концертом в Москве

Мероприятие состоится 1 июля на сцене Зеленого театра ВДНХ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рок-музыкант, гитарист Юрий Каспарян 24 июня отметит свое 60-летие. В честь юбилея он даст концерт "Симфоническое Кино", который состоится 1 июля на сцене Зеленого театра ВДНХ, сообщили ТАСС организаторы.

"Юрий Каспарян отметит юбилей концертом "Симфоническое Кино" 1 июля на сцене Зеленого театра ВДНХ", - рассказали они.

Публика услышит песни группы "Кино" в сопровождении большого симфонического оркестра под руководством дирижера Антона Шабурова. В этот вечер на сцену также выйдут барабанщик группы "Кино" Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич.

Сам музыкант отметил, что будет выступать на данной площадке не первый раз. "Опейнэйры наш любимый формат, с живой, эмоциональной аудиторией, где каждый концерт настоящий праздник", - сказал Каспарян.

Над видеорядом к концерту работал сын Виктора Цоя - продюсер Александр Цой. Оркестровые партии написал композитор Игорь Вдовин, "которому удалось добавить яркие музыкальные краски к каждому произведению, сохранив при этом аутентичность песен в оригинальных аранжировках".