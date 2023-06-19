В России планируют создать творческую ассоциацию патриотической направленности

Также в ассоциации планируется создать институт наставничества

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман инициировал создание всероссийской творческой ассоциации, которая объединит деятелей культуры патриотической направленности. Об этом он сообщил ТАСС.

"Одна из основных задач, которую я перед собой поставил, это создание всероссийской творческой ассоциации "Россия - образ будущего". Цель этой ассоциации собрать сообщество воедино, идеология которых направлена на процветание и возвеличивание России. Когда вся "пена и масса", как любят говорить, "культурной элитки" схлынула из страны, стало понятно, что российская культура зарабатывала в России, а предпочитала жить где-то за рубежом. Это омерзительное явление и сейчас есть шанс его переломить", - отметил он.

По его словам, в ассоциацию смогут войти не только известные музыканты как Евгений Кобылянский, Николай Расторгуев, писатели Сергей Лукьяненко, Олег Рой, но и начинающие авторы, музыканты и исполнители, где получат поддержку от ассоциации, в том числе и в продвижении своих творческих проектов. Также в ассоциации планируется создать институт наставничества.