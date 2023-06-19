В 2023 году не будут присуждать ежегодную Шукшинскую премию

Решение приняли из-за равного количества голосов за двух кандидатов

БАРНАУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Ежегодная Шукшинская литературная премия в 2023 году не будет присуждена. Решение об этом принято на заседании комиссии по присуждению премии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.

"Голоса членов комиссии разделились строго поровну. Половина экспертного состава отдала свои голоса за книгу Владимира Куницына, половина - за книгу нашего земляка Константина Сомова. Согласно положению при равных голосах за двух кандидатов премия не присуждается", - цитируются в сообщении слова министра культуры региона Елены Безруковой.

Всего в этом году на соискание премии поступило девять заявок из Москвы, Абакана, Барнаула, Уфы, Рубцовска, Калининграда, Бийска и Красноярска. Комиссия определила короткий список авторов, произведение которых могли претендовать на получение премии, но голоса членов комиссии разделились.

Конкурс на очередную Шукшинскую премию состоится в 2024 году. Премия присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные на страницах литературно-художественных журналов. Размер премии составляет 150 тыс. рублей.