В Москве в июле впервые пройдет конкурс краеведческих проектов "Местознание"

Заявки принимаются по номинациям "Экскурсионная деятельность", "Мастер цифровизации", "Мемориальная и реставрационная деятельность"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прием заявок на первый конкурс краеведческих проектов и практик "Местознание" открыт в Москве. Отправить свои работы до 30 июля могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других учреждений культуры, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Основное требование ко всем проектам - они должны быть уже реализованы или их запуск запланирован на 2023 год. <…> Победителей объявят осенью. В завершение конкурса в Москве организуют фестиваль "Местознание", где представят работы лауреатов", - значится в сообщении.

Также в департаменте сообщили, что в экспертный совет мероприятия вошли директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев, главный редактор издательского центра "Москвоведение" Владимир Козлов, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

"Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них "Экскурсионная деятельность", "Мастер цифровизации", "Мемориальная и реставрационная деятельность". По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии", - уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Проект должен познакомить жителей Москвы и туристов с малоизвестными достопримечательностями города. "На территории столицы много интересных локаций, которые свидетельствуют о многовековой истории Москвы. Например, древнее Дьяково городище - уникальный памятник археологии на территории музея-заповедника "Коломенское", средневековое Крутицкое подворье. А также музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где семья писателя прожила много лет и где был создан, в частности, роман "Воскресение", - заключили в департаменте культуры.