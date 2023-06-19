Около 20 тыс. человек посетили фестиваль "Воздух Карелии" за три дня

За три концертных дня на фестивале выступили более 40 артистов

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек посетили фестиваль "Воздух Карелии", который решили возродить после семилетнего перерыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"По самым скромным подсчетам организаторов, возрожденный "Воздух Карелии" собрал около 20 тыс. зрителей", - сказали в пресс-службе.

За три концертных дня на фестивале выступили более 40 артистов, в том числе "Алиса", Гарик Сукачев, TODD, "Серьга", "Пилот", "7Б" и Игорь Растеряев, а одним из самых трогательных моментов стало предложение, которое один из зрителей сделал своей девушке на сцене.

Выступили на фестивале и шесть финалистов музыкального конкурса "Россия - это мы". Среди них - Олег Вдовин, группы "Переучет", "Петроглиф" и "Ра Чей", Женя Бах и Виктория Сергеева, а также Марина Архипова. Вместе с председателем жюри и музыкантом Сергеем Галаниным (группа "Серьга") они исполнили песню "А что нам надо?". Ранее продюсер фестиваля "Воздух Карелии" Максим Мазуровский рассказал, что эксперты и жюри выступят в роли наставников финалистов и помогут им в подготовке к концерту.

Музыкальный фестиваль "Воздух Карелии", который проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходил в поселке Чална с 16 по 18 июня. В программу вошли выступления более 40 групп и музыкантов разных форматов и направлений. Фестиваль проводился в республике с 2005 по 2015 год и собирал за три дня до 30 тыс. человек. В прошлые годы на нем выступали такие известные группы, как The Rasmus, "Ленинград", "Кипелов", "Чайф", "Алиса", "Браво" и многие другие.