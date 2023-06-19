Путин назвал "стартом к международному признанию" участие в конкурсе имени Чайковского

Президент подчеркнул, что "легендарный конкурс встречает свой 65-летний юбилей в прекрасной творческой форме" и по праву считается "одним из масштабных и наиболее значимых событий в мире музыки"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского отметил, что участие в этом мероприятии является хорошим стартом для карьеры. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что "легендарный конкурс встречает свой 65-летний юбилей в прекрасной творческой форме" и по праву считается "одним из масштабных и наиболее значимых событий в мире музыки". "Его ждут и к нему серьезно готовятся молодые исполнители из нашей страны и других государств: пианисты и вокалисты, скрипачи и виолончелисты, представители других профессий, - ведь участие в конкурсе - хороший старт к успешной карьере и международному признанию", - говорится в телеграмме.

Выступление духового состава Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ под управлением дирижеров Игоря Шевернева и Андрея Колотушкина в рамках открытия XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского © Валерий Степченков/ ТАСС

Глава страны выразил уверенность, что конкурс пройдет на высокой ноте и откроет новые таланты, а также станет настоящим праздником для ценителей искусства.

Международный конкурс имени Чайковского проходит раз в четыре года. Его история началась в Москве в 1958 году, тогда соревнования проходили только среди пианистов и скрипачей. Смотр традиционно является стартовой площадкой для молодых музыкантов, дает им возможность начать международную карьеру, обрести признание мирового профессионального сообщества и публики.