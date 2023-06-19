Голикова: география участников конкурса Чайковского показывает, что у музыки нет границ

Вице-премьер отметила, что мероприятие проходит в России, "несмотря ни на какую отмену недружественными странами русской культуры"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 230 музыкантов из 23 стран примут участие в XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Это говорит о том, что музыка не знает границ, несмотря на попытки отмены русской культуры. Такое мнение выразила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова перед церемонией открытия конкурса.

"Выбрано 236 исполнителей из 23 стран - это Европа, Азия, Соединенные Штаты Америки. Это означает только одно - музыка не знает границ, искусство вне политики. Мы ожидаем, что это будет профессиональный конкурс, здесь собрались настоящие молодые таланты, которым исторически конкурс давал путевку в жизнь. Надеемся, что семнадцатый конкурс будет таким же", - сказала она журналистам.

Голикова отметила, что XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в России, "несмотря ни на какую отмену недружественными странами русской культуры".