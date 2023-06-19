Московский джазовый фестиваль Бутмана открылся в зале "Зарядье"

Гости услышали совместную программу Долиной и Московского джазового оркестра, а также международный проект Blues for 4

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Полина Богомолова/. Второй Московский джазовый фестиваль под художественным руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана открылся в концертном зале "Зарядье" в понедельник. Перед публикой выступил сам музыкант, народная артистка РФ Лариса Долина, американский басист Эдди Гомес и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Второй Московский международный фестиваль открываем сегодня. Удивлять мы будем талантом, фантазией, темпераментом, страстью и всем, что присуще джазовой музыке", - сказал перед началом концерта журналистам Бутман.

Смотр продлится по 25 июня. На нем запланированы выступления музыкантов из Индонезии, Таиланда, Израиля, Турции, Кубы и США. Всего же в фестивале примут участие более 1 тыс. артистов. "Увидим огромное количество талантов и нашей страны, - отметил худрук форума. - Все лучшие и самые интересные музыкальные силы будут принимать участие в фестивале".

Искусство джаза

Беседуя с корреспондентом ТАСС, Бутман отметил, что в этом году количество площадок фестиваля расширилось. "Я надеюсь, что в следующем году их будет еще больше, - сказал собеседник агентства. - Все, что мы делаем, имеет огромное значение для нас, для меня лично, для нашей команды, и для всего музыкального искусства джаза, которое на сегодняшний момент находится на подъеме. В других городах открываются академии джаза, появляются новые звезды. Это все очень важно".

По мнению музыканта, российской современной эстраде необходимы "хорошие музыканты с персональной подготовкой". "А такими полноценными музыкантами являются только джазмены. Они должны знать всю музыку: и рок, и поп, и классику, - считает маэстро. - Соответственно, развитие и обучение джазовой стилистике пойдет на пользу нашей популярной песне, которая должна быть лицом нашей культуры. Как и наш балет, наша классическая музыка, уже завоевавшие мир".

Зарубежный гость

Американский музыкант Эдди Гомес отметил теплоту российского зрителя. "Публика в России всегда тепло встречает, она очень образована в плане джаза и вообще в плане музыки. У России вообще потрясающая классическая музыка", - сказал журналистам Гомес. В свою очередь, этим вечером столичные зрители встретили музыканта громкими аплодисментами.

Говоря о площадке открытия форума, Гомес назвал зал "Зарядье" потрясающим и волшебным, а также отметил, что он "идеален для оркестра и струнных, не идеален для джаза, но мы заставим его звучать".

Отвечая на вопрос ТАСС, о том, трудно ли ему было добраться в нынешних условиях из США в Россию, Гомес сказал, что это было "довольно легко". "В Москву я прилетел из Нью-Йорка. Было не сложно, но раньше было легче, когда летали самолеты "Аэрофлота". Были прямые рейсы. На этот раз пришлось делать остановку в Стамбуле", - сказал собеседник агентства.

Концерт открытия

Открывая фестиваль, Бутман со сцены обратился с приветственным словом к публике, а также поблагодарил за приезд своего коллегу из США. "В это сложное время, когда многие меняют свое мнение, Эдди (Гомес - прим. ТАСС) своего мнения не поменял. Он очень любит нашу страну и согласился приехать на фестиваль", - сказал маэстро.

На концерте гости услышали совместную программу Долиной и Московского джазового оркестра, международный проект Blues for 4, который представил сам Бутман, Гомес и российские джазмены Андрей Кондаков и Эдуард Зизак. Прозвучали композиции "Воссоединение", "Первые слова любви", "Буратино", "Сказка под дождем" и многие другие.

В 2022 году смотр состоялся впервые. Концерты Московского джазового фестиваля посетили тогда более 250 тыс. человек. Проект организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов.