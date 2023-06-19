В Московской консерватории состоялось торжественное открытие конкурса им. Чайковского

В концерте-открытии приняли участие пианист Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава и дирижер Валерий Гергиев

МОСКВА, 19 июня . /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского состоялась в понедельник в Московской консерватории. В концерте-открытии приняли участие пианист Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава и дирижер Валерий Гергиев, передает корреспондент ТАСС.

Церемония открытия

Перед началом концерта-открытия представители конкурса, члены жюри и почетные гости возложили цветы к памятнику П. И. Чайковского. Мероприятие посетили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, советник президента РФ по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, пианист Денис Мацуев, сопредседатель оргкомитета XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Валерий Гергиев и другие.

"Мы очень рады, что стартует XVII Международный конкурс Чайковского у нас в России, несмотря ни на какую отмену недружественными странами русской культуры. Подали 742 заявки, 41 страна. Выбрано 236 исполнителей из 23 стран - это Европа, Азия, Соединенные Штаты Америки. Это означает только одно - музыка не знает границ, искусство вне политики", - сказала журналистам перед концертом Голикова.

Министр культуры Любимова также отметила, что важнейшей задачей было "сделать так, чтобы приехали молодые исполнители из самых разных стран". Она добавила, что на прошлом конкурсе была впервые организована онлайн-трансляция конкурса, к которой присоединились 10 млн человек. "В этот раз мы решили начать чуть раньше, у нас так появился проект, который называется "Страна Чайковского", и уже 3 млн человек посмотрело то, что происходит, и будут присоединяться. Нам важно проанализировать, из каких стран были эти зрители и слушатели", - подчеркнула Любимова.

Концерт-открытие

В торжественным концерте-открытии конкурса приняли участие известные музыканты, лауреаты конкурса им. Чайковского прошлых лет. На сцену вышли: пианист Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава (сопрано), китайский пианист и композитор Лю Ши Кунь, монгольский оперный певец Ариунбаатар Ганбаатар и другие. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - сопредседатель оргкомитета XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Валерий Гергиев.

Конкурс пройдет с 19 июня по 1 июля 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в нем примут участие 236 талантливых молодых музыкантов. В жюри вошли представители 18 стран, в том числе из России, Белоруссии, США, Японии, Китая, Бельгии, Германии.

"Я уверен, что объективность членов жюри будет стопроцентной, у нас много маститых метров, у которых огромный опыт", - сказал журналистам Гергиев. По словам маэстро, в этом году учреждены специальные призы в память о легендарных музыкантах, членах жюри конкурса.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

О конкурсе

Международный конкурс имени П. И. Чайковского - крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. За свою историю конкурс открыл миру имена многих выдающихся исполнителей.

Первый конкурс состоялся в 1958 году по двум специальностям - "фортепиано" и "скрипка". В 1962 году к ним была добавлена специальность "виолончель". Категория "сольное пение" появилась на третьем конкурсе в 1966 году. В 2011 году конкурс впервые прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.