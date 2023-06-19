Пелагея и хор имени Пятницкого выступят на проекте "Дни Достоевского в Оптиной пустыни"

Мероприятие пройдет с 7 по 8 июля

КАЛУГА, 19 июня. /ТАСС/. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни", который пройдет в Калужской области с 7 по 8 июля, объединит порядка 35 представителей духовенства, артистов и творческих коллективов, среди них Пелагея, Юрий Башмет, Евгений Князев, Игорь Петренко, Екатерина Гусева, Антон и Виктория Макарские, хор имени Пятницкого. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

"Звезды читают Достоевского. С участием народного артиста Российской Федерации Евгения Князева, заслуженной артистки Республики Южная Осетия Марии Порошиной, народного артиста России Сергея Мигицко, артиста театра и кино Игоря Петренко, заслуженной артистки Российской Федерации Екатерины Гусевой, актера театра и кино Антона Шагина", - говорится в сообщении.

Также в концерте участвуют Александр Добронравов, группы "Пятеро", "Баян-микс", о. Феофил. В программе заявлены показы киноэссе "Федор Михайлович" и фильма "Русский крест" под открытым небом. "В дни престольного праздника Иоанно-Предтеченского скита, с 7 по 8 июля 2023 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни - 2023", успешное начало которому было положено в 2022 году", - добавили в пресс-службе.

145 лет назад, 7 июля 1878 года русский писатель Федор Достоевский впервые посетил Оптину пустынь, где его встреча с преподобным старцем Амвросием подвела итог многолетним духовным и творческим исканиям писателя.