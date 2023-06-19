В Детском театре им. Сац пройдет премьера спектакля "Двухсотлетний человек"

Показы состоятся 25 и 26 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац представит премьеру балета-голограммы "Двухсотлетний человек" 25 и 26 июня. Постановку Кирилла Симонова покажут на Малой сцене, музыку к ней написал Габриэль Прокофьев, сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

"Балет-голограмма "Двухсотлетний человек" - третья часть футуристической трилогии "Я, робот", которая стала событием в культурной жизни Москвы и России, впервые подняв в российском музыкальном театре вопросы взаимодействия человека и искусственного интеллекта, - говорится в сообщении. - В "Двухсотлетнем человеке" применена технология фотограмметрии, позволяющая перевести множество фотографий одного объекта в 3D-модель и анимировать ее". Спектакль создан по мотивам одноименной повести Айзека Азимова, его художниками-постановщиками стали Анна Кострикова и Денис Сазонов.

По словам художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, в трилогии "Я, робот" поднимается важная тема: взаимоотношения человека и искусственного интеллекта. "Мы считаем, что настоящий сегодняшний большой академический театр не должен бояться серьезных разговоров с публикой, а как раз должен их инициировать", - считает Исаакян. В свою очередь, Симонов рассказал, что спектакль "решен в неоклассическом стиле". "Мне это было важно, потому что я хотел избежать банального "танца робота" и уйти от внешнего к внутреннему, обратиться к тем скрытым процессам, которые происходят с персонажами, к их эмоциям, к их сути. Я хотел сделать спектакль про любовь", - пояснил постановщик.

В пресс-службе напомнили, что первой частью трилогии стала AR-опера "Любовь к трем цукербринам", а второй - компьютерная драма "Она".