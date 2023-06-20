В Москве открывается Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс"

Художественным руководителем программы "Бенуа де ла данс" и председателем жюри выступила прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла данс" открывается во вторник на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. В этот вечер состоятся благотворительный концерт номинантов 2023 года и церемония награждения лауреатов, которая станет 29-й по счету.

Художественным руководителем программы "Бенуа де ла данс" и председателем жюри является прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова, а президентом - хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.

"В прошлом году было решено, что Юрий Николаевич Григорович, возглавлявший проект "Бенуа де ла данс" со дня его основания, возводится в ранг президента, а я становлюсь художественным руководителем программы "Бенуа де ла данс" и председателем жюри. Юрий Николаевич одобрил такое решение", - сообщила ТАСС Светлана Захарова.

Она напомнила, что состав международного жюри приза "Бенуа де ла данс" ежегодно меняется. В этом году в состав судейской коллегии вошли педагог, лауреат "Бенуа де ла данс" Леонид Сарафанов, худрук балета Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая Гульжан Туткибаева, член постоянного руководящего комитета компании "Юниверсал-балет" (Южная Корея) Тиен Рю, прима-балерина Муниципального театра Рио-де-Жанейро Сесилия Кершь, главный балетмейстер Национального балета Китая Фей Бо, прима-балерина и худрук Национального балета Кубы Виенгсей Вальдес. "Согласно регламенту, сами члены международного жюри выдвигают номинантов, из которых в итоге и определят лучших", - уточнила собеседница агентства.

Претенденты на награду

В этом году в номинации "Хореографы" на приз претендуют Вячеслав Самодуров, поставивший "Танцеманию" в Большом театре России, Уэйн Макгрегор за спектакль "MADDADDAM" Национального балета Канады, Ли Цзюнь за постановку "Куда излить всю мою любовь?" Национального балета Китая и Маша Колар за балет "Послеполуденный отдых фавна" Балета Хорватского национального театра Риека.

Среди балерин номинантками стали Мей Нагахиса за образ Авроры в "Спящей красавице" Мариинского театра России, Малика Ельчибаева за роль Царицы Шамхат в постановке "Фрески" Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, Елизавета Кокорева за роль Утраты в "Зимней сказке" Большого театра России, Доротея Жильбер за образ Баронессы Марии фон Вечера в спектакле "Майерлинг" Балета Парижской оперы. Кроме того, в этой категории на награду претендуют Цю Юньтин, танцевавшая партию Татьяны в "Онегине" Национального балета Китая, и Кан Мисон за роль Вдовы в спектакле "Миринаэгил" Universal Ballet из Сеула.

Приза в номинации "Танцовщики" могут быть удостоены Алексей Путинцев за роль Филиппа в "Пламени Парижа" Большого театра России, Богдан Вербовой за роль Ромео в балете "Ромео и Джульетта" Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, Никита Ксенофонтов за образ Ивана в "Коньке-Горбунке" Новосибирского театра оперы и балета, Уго Маршан за роль Принца Рудольфа в постановке "Майерлинг" Балета Парижской оперы и Ли Вэньтао за роль Онегина в балете "Онегин" Национального балета Китая.

Приз в самой почетной номинации - "За жизнь в искусстве" - в 2023 году, как сообщалось ранее, получит народный артист СССР, хореограф Михаил Лавровский. "Мы его ждем обязательно. Михаил Леонидович собирается прийти и получить свою статуэтку. Мы для него подготовили маленький сюрприз - с детьми хореографического училища имени Л. М. Лавровского я поставила номер, который войдет в программу сегодняшнего концерта", - сказала Захарова, выступившая также как режиссер программы "Бенуа де ла данс".

"Нам очень хочется, чтобы церемония награждения и концерты фестиваля "Бенуа де ла данс" прошли ярко, современно и запомнились зрителям", - пожелала худрук программы.

О программе фестиваля и призе

Как сообщается на сайте "Бенуа де ла данс", ХХIХ церемонию награждения лауреатов проведут солисты Большого театра Ана Туразашвили и Артем Овчаренко. В благотворительном концерте номинантов "Бенуа-2023" заявлено несколько премьер - одна московская и три российские.

На следующий день, 21 июня, состоится гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла данс" - лауреаты разных лет". В нем, в частности, выступят Иван Васильев, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Светлана Захарова, Денис Родькин, Семен Чудин. В программе также представят фрагменты из сочинений хореографов - лауреатов "Бенуа де ла данс" разных лет, в числе которых Юрий Посохов, Анжелен Прельжокаж, Джон Ноймайер, Начо Дуато, Кристиан Шпук.

Международный балетный приз "Бенуа де ла данс", известный в мире как "балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год. Он был учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (ныне - Международный Союз деятелей хореографии). С первого дня существования программы ее худруком и председателем жюри являлся Юрий Григорович, в 2022 году он передал пост председателя жюри и худрука программы Светлане Захаровой. Дирекция и организатор программы - общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автором статуэтки приза является скульптор Игорь Устинов.

В ежегодно сменяемое международное жюри входят самые авторитетные деятели мировой хореографии. В 1996 году приз был включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году "Центр Бенуа" становится членом Международного совета танца при ЮНЕСКО. За время своего существования приз вручался в России, Париже, Варшаве, Берлине, Штутгарте. В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра, а в 2004 году стал фестивалем мирового балета. Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в помощь ветеранам балета.

ТАСС выступает главным информационным партнером "Бенуа де ла данс".