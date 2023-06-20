В театре "Балтийский дом" откроется Летняя театральная школа для молодых артистов из СНГ

Основные занятия дополнят экскурсии, прогулки по памятным местам города, лекции по истории русской литературы и русского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Летняя театральная школа для молодых артистов из стран СНГ откроется во вторник в театре-фестивале "Балтийский дом". Актеры из русскоязычных театров в течение двух недель будут повышать здесь свой профессиональный уровень и, познакомившись друг с другом, создадут совместный спектакль.

"В прошлом году на базе "Балтийского дома" с успехом прошла Летняя театральная школа для молодых актеров русских театров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь и Казахстана. На этот раз в Летней школе примут участие молодые актеры русских театров из Республики Беларусь, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, а также из Донецкой Народной Республики. Сквозной темой проекта станет 320-летие Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе театра.

Образовательная программа включает занятия по актерскому мастерству, сценической речи, драматической хореографии и вокалу. Итогом программы станет спектакль-эскиз "Сны белой ночи", посвященный городу на Неве. Постановку осуществит художественный руководитель проекта, заслуженный артист России Александр Исаков. Показ спектакля пройдет 30 июня на Малой сцене "Балтийского дома".

Основные занятия дополнят экскурсии, прогулки по памятным местам города, лекции по истории русской литературы и русского театра. Слушатели школы ознакомятся с творчеством ведущих петербургских театральных коллективов.

Проект реализуется совместно с Фондом содействия развития культурных программ "Балтийский международный фестивальный центр" при поддержке Фонда "Русский мир".