В Звенигороде откроется Международная летняя театральная школа

Обучение пройдут 95 артистов из 10 стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международная летняя театральная школа в 16-й раз откроется во вторник в Звенигороде. Автором проекта является Союз театральных деятелей (СТД) РФ, а художественным руководителем учебного заведения выступает председатель СТД РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин, который ежегодно лично приветствует новых участников театральной школы.

"20 июня состоится торжественное открытие ХVI Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей. Для меня это одно из радостных событий, и я за все эти годы ни разу не пропустил торжественную церемонию", - подтвердил ТАСС Калягин.

По его словам, в этом году школа соберет 95 молодых профессиональных артистов из 10 стран. "Всякий раз, приезжая в Звенигород, я понимаю, как повезло этим молодым ребятам оказаться здесь. Они узнают много нового, осваивают навыки профессии, открывают для себя тайны театра. И какое счастье, что в Звенигороде они обретают друзей, а мне рассказывают, что возникшие здесь дружеские связи не прерываются, и, уехав домой, они продолжают общаться. Сегодня, в такое сложное время, это, наверное, особенно важно и ценно. Международная летняя школа - один из наших лучших творческих проектов", - убежден глава СТД.

Церемония традиционно пройдет на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ "Звенигород". Режиссерами школы в 2023 году станут Александр Кузин, Анна Иванова-Брашинская, Кирилл Вытоптов, Александр Артемов и Александра Рудик. Отдельной программой будут представлены творческие встречи с мастерами российского театра.

В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и экспериментального. Публичные показы выпускных спектаклей школы пройдут с 13 по 16 июля на театральных площадках Москвы и Подмосковья - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", Боярских палатах СТД РФ, в Истринском драматическом театре и Московском областном театре драмы и комедии. Вход для зрителей свободный, по предварительной регистрации.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.