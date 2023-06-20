В Тобольске пройдет "Театр наций FEST"

В этом году программу фестиваля посвятили творческим личностям, которые повлияли на мировую культуру и ход истории

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Театр наций FEST" пройдет в Тобольске с 20 по 27 июня. Смотр проводится по инициативе художественного руководителя Театра наций, народного артиста России Евгения Миронова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Театр наций FEST" стал логичным продолжением одного из важнейших проектов Театра наций - фестиваля театров малых городов России, направленного на развитие регионального театра и создание более тесной коммуникации внутри российского театрального сообщества", - сказал собеседник агентства.

"Театр наций FEST" в Тобольске перешел важный рубеж - свое пятилетие, - отметил Миронов. - И, занимаясь подготовкой нового фестиваля, мы чувствовали большую ответственность, потому что планка поставлена очень высокая - в разные годы мы привозили тобольским зрителям и премьерные спектакли, и безусловные театральные хиты, и экспериментальные проекты. Чтобы не снижать уровень, в этот раз мы посвятили программу "Театр наций FEST" творческим личностям, которые повлияли на мировую культуру и ход истории в целом. Мария Каллас, Иммануил Кант, Фрида Кало - каждый из них прожил яркую жизнь, полную драматических перипетий. И вдвойне интересно, как современные режиссеры интерпретируют их биографии".

В этом году программа фестиваля откроется на сцене Тобольского драматического театра имени Ершова спектаклем "Канарейка" в постановке Дмитрия Сердюка, лауреата премии президента РФ для молодых деятелей культуры. Во второй день Московский академический театр имени Маяковского представит спектакль-обед Миндаугаса Карбаускиса "Кант". Продолжат фестивальную программу постановка "Коралловый остров" режиссера Артема Терехина и спектакль-концерт "Фрида" в постановке Сергея Сотникова. Завершится "Театр наций FEST" показом проекта творческой лаборатории режиссера Дмитрия Крестьянкина - эскизом сайт-специфик спектакля в Тобольском тюремном замке.

"Театр наций FEST" проводится при поддержке компании "Сибур" с 2016 года. За эти годы в рамках фестиваля в Тобольске было показано более 20 спектаклей, проведены мастер-классы, паблик-токи, творческие вечера и праздник уличных театров. В мероприятиях фестиваля приняли участие такие артисты, как Ольга Остроумова, Авангард Леонтьев, Сати Спивакова, Игорь Верник, Мария Миронова, Владимир Кошевой, Елизавета Боярская и другие.