В казахстанском Семее из-за пожаров отменили концерт группы "Би-2"

Пресс-служба комплекса "Арена" уточнила, что мероприятие не состоится также "по многочисленным просьбам общественности"

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Власти казахстанского города Семея из-за бушевавших в регионе лесных пожаров отменили запланированный на 21 июня концерт российской группы "Би-2". Об этом сообщила пресс-служба многофункционального культурно-спортивного комплекса "Арена", где должно было пройти мероприятие.

"В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Арена", отменяется", - говорится в сообщении.

Администрация комплекса попросила всех отнестись с пониманием к принятому решению. Ранее аналогичная информация об отмене концерта была размещена в социальных сетях администрации города, однако около получаса назад соответствующие посты были удалены.

15 июня группа "Би-2" в своем Telegram-канале информировала, что не планирует отменять выступление в Семее из-за пожаров в Абайской области Казахстана и собирается направить полученные от концерта средства в фонд помощи пострадавшим при разгуле стихии. В середине июня российский коллектив также выступил в Астане, Алма-Ате и Караганде.

В результате пожара в Абайской области на востоке республики погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности. 14 июня МЧС заявило о локализации природного пожара. По информации министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, на ликвидацию возгорания может потребоваться от двух недель до месяца. 12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.