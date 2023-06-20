На Красной площади пройдет фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям"

Он состоится с 28 по 30 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" спустя три года возвращается на Красную площадь. В этом году он пройдет с 28 по 30 августа, сообщили ТАСС в дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Спустя три года фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня детям" возвращается на Красную площадь, он пройдет в рамках XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 28 по 30 августа", - говорится в сообщении. В мероприятии могут принять участие детские и молодежные духовые оркестры. Отмечается, что коллективам из Центрального федерального округа нужно будет пройти отборочный этап.

"Мы очень рады, что этот трогательный, патриотичный и по-настоящему красивый творческий проект вновь возвращается на Красную площадь, за что хотелось бы выразить большую благодарность Министерству культуры Российской Федерации", - приводит дирекция фестиваля слова руководителя международного культурного центра "Спасская башня" Сергея Смирнова.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.