Фильм ученицы Сокурова "Клетка ищет птицу" выйдет в российский прокат 12 октября

Мировая премьера картины состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кинокомпания "Пионер" выпустит в широкий российский прокат дебютный фильм "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой - участницы "Берлинале" и победительницы фестиваля "Дух огня" - 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Пионера" во вторник.

"Картина режиссера Малики Мусаевой, выпускницы кавказской мастерской Александра Сокурова, выйдет на экраны 12 октября 2023 года", - сообщили представители компании.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года, "Клетка ищет птицу" вошла в программу Encounters. Российская премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале "Дух огня", где получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Исполнительница главной роли Хадижа Батаева получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль.

"Клетка ищет птицу" - дебютный фильм Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова, который она сняла по собственному сценарию на чеченском языке. Изначально его планировалось показать на Каннском кинофестивале, но в апреле 2022 года Сокуров, который является художественным руководителем картины, сообщил, что создатели получили отказ. Мировая премьера дебюта Мусаевой состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году. Сюжет картины рассказывает о девочке Яхе, которая живет в маленьком чеченском городе и проводит дни со своей подругой Мадиной. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами.