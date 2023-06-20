Spotify в конце года запустит подкаст Тревора Ноа

Ожидается, что комик будет беседовать с "некоторыми из самых влиятельных и интересных фигур со всего мира"

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Комик Тревор Ноа, ведущий премии Grammy в 2021-2023 годах, запустит подкаст на платформе Spotify. Об этом шведский стриминговый сервис сообщил в пресс-релизе во вторник.

"Еженедельный подкаст объединит фирменный юмор и остроумие Тревора с его глобальным видением, чтобы дать уникальный взгляд на самые горячие и захватывающие темы на данный момент", - отмечено в сообщении. Новинка начнет выходить в конце этого года, ожидается, что Ноа также будет беседовать с "некоторыми из самых влиятельных и интересных фигур со всего мира".

Тревор Ноа - один из самых успешных комиков в мире. В Spotify также отмечают его "непревзойденные навыки интервьюирования", а при создании подкаста обещают "эффективно использовать новые технологии в постоянно меняющемся медиаландшафте".

"Мы также, вероятно, исправим каждую проблему, с которой когда-либо сталкивалось человечество, поэтому вы обязательно захотите присоединиться к нам в каждом эпизоде", - прокомментировал сам Ноа.