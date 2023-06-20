Начались съемки продолжения сериала "Чикатило"

Новый сезон будет включать восемь серий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Okko приступил к съемкам продолжения популярного сериала "Чикатило". Новый сезон будет включать восемь серий, сообщила во вторник пресс-служба онлайн-кинотеатра.

"Онлайн-кинотеатр Okko объявляет о старте съемок последовательного продолжения нашумевшего и успешного сериала "Чикатило", нового восьмисерийного детективного проекта "Тень Чикатило", - говорится в сообщении.

Новый сезон сериала расскажет историю милиционера Попцова, сотрудника Ангарского отдела внутренних дел, который решает, что общество нуждается в чистке от "человеческого мусора". Сюжет основан на реальных событиях.

Режиссерами-постановщиками проекта выступят Сарик Андреасян и Давид Дадунашвили, оператором-постановщиком - Кирилл Пунтус, автором сценария - Сергей Волков. Роль Попцова исполнит Федор Лавров, известный зрителям по сериалам "Трейдер", "Друг на час", "Шаляпин" и другим работам. Появится в сериале и Дмитрий Нагиев, который вернется к роли Андрея Чикатило, чтобы показать историю знакомства с главным героем.

"Мы понимаем, что фигура ангарского маньяка не менее известна, чем Чикатило, поэтому именно она дала толчок продолжению развития истории. Хочется подчеркнуть, что это в первую очередь художественное произведение, поэтому в нем возможны допущения. Нам важно постараться сохранить баланс между расследованиями, детективной составляющей и определенной инфернальностью", - приводятся в сообщении слова Андреасяна.

Премьера первого сезона детективного сериала "Чикатило" состоялась в Okko в марте 2021 года. Всего первый сезон сериала "Чикатило" посмотрели более 2,8 млн уникальных пользователей.