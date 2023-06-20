Times: 300 лет считавшуюся утерянной картину Рубенса выставили на аукцион

По данным газеты, ее оценили в более $7,6 млн

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-1640) "За Святым Себастьяном ухаживают два ангела", считавшаяся утерянной 300 лет назад, выставлена на аукцион Sotheby's более чем за $7,6 млн. Об этом во вторник сообщила газета The Times.

Картину обнаружили 60 лет назад в штате Миссури, однако автором был указан другой художник. 15 лет назад ее продали как произведение французского живописца Лорана де ля Хайра (1606-1656). Однако после того, как полотно было выставлено на различных выставках, в том числе в Доме Рубенса в Бельгии, эксперты впервые высказали предположение, что оно, возможно, принадлежит кисти Рубенса. В Sotheby's были сделаны рентгеновские снимки и проведены архивные исследования, позволившие доказать авторство фламандского художника.

Первое упоминание о картине относится к 1655 году. Произведение передавалось из поколения в поколение в генуэзской семье Спиниола, и в последний раз сведения о ней зафиксированы в 1731 году. Неизвестно, каким образом картина оказалась в Миссури.

Питер Пауль Рубенс - лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко, автор картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. Его творческое наследие насчитывает около 3 тыс. полотен. Он специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна.