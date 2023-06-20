Виолончелисты открыли петербургскую часть конкурса имени Петра Чайковского

Первым на сцену вышел обладатель гранта мэра Москвы Марк Фахрутдинов, который исполнил программу из произведений Чайковского, Пиатти, Баха, Боккерини и Пендерецкого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Виолончелисты открыли во вторник в Малом зале Филармонии петербургскую часть ХVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Первым на сцену вышел обладатель гранта мэра Москвы Марк Фахрутдинов, который исполнил программу из произведений Чайковского, Пиатти, Баха, Боккерини и Пендерецкого.

"Очень трудное, очень знаковое время. И тем более хотелось бы, чтобы этот конкурс прошел на таком уровне, который бы подсказывал всем, что именно этим путем, которым идет российская культура, надо идти. Здесь присутствует все международное сообщество, начиная от США и заканчивая Южной Кореей и Японией. Все изъявили желание участвовать в этом конкурсе. И когда победит сильнейший, музыкальный мир узнает, что это дорога всеобщего благоденствия. Подтверждением тому - творческий путь молодых людей, представляющих разные страны, которые решили для себя, что гуманистическая идея - самая продуктивная", - сказал корреспонденту ТАСС член жюри, профессор Санкт-Петербургской консерватории, народный артист России Сергей Ролдугин, который уже в третий раз участвует в работе такого авторитетного музыкального состязания.

С ним вместе выступления конкурсантов будут оценивать его коллеги из Белоруссии, Китая, России и США/Армении. К первому туру допущены 25 виолончелистов, представляющих Австралию, Китай, Россию, США, Южную Корею, откуда приехали шесть участников.

Позднее в этот же день в Зале Мусоргского Новой сцены Мариинского театра начнутся прослушивания вокалистов. Здесь в соревновании принимают участие 30 женщин и 35 мужчин из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Грузии, Казахстана, Китая, Молдавии, России, Узбекистана, Южной Кореи. Среди вокалистов-мужчин особую активность проявили молодые монгольские артисты - соотечественники обладателя Гран-при Международного конкурса имени Чайковского (2015) Ариунбаатара Ганбаатара, который поет сейчас в Мариинском театре.

На следующий день в Петербурге в соревнование вступят представители еще двух номинаций - исполнителей на деревянных духовых и медных духовых инструментах.

На прослушиваниях поддержать конкурсантов приходят рядовые слушатели. Все записи онлайн-трансляций конкурса будут находиться в свободном доступе на официальном сайте конкурса неограниченное время.