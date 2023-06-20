Театр Моссовета выпустит спектакль по роману Олега Роя "Неотправленные письма" в августе

По сюжету постановки 11 солдатских писем оказываются в руках женщины-почтальона, которая должна прочитать их, чтобы отправить адресатам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля по роману "Неотправленные письма" российского писателя Олега Роя состоится в Театре имени Моссовета в августе 2023 года. Режиссером выступил Вячеслав Манучаров, сообщил писатель на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Это мой дебют в написании [театральной] пьесы. <...> Тем не менее, родилась пьеса, режиссер - Вячеслав Манучаров. Вы увидите два дебюта - пьесы Олега Роя и Вячеслава Манучарова как режиссера. Театр Моссовета, в августе действительно начнутся премьерные спектакли. Сразу скажу, и скорее всего это не поменяется, Ольга Кабо будет играть главную роль, Дмитрий Щербина", - сказал он, представляя свой новый роман "Тени Донбасса".

"Неотправленные письма", посвященные событиям в Донбассе, вышли в издательстве "Вече" в начале 2023 года. По сюжету книги, которую Рой определяет как онлайн-роман, 11 солдатских писем оказываются в руках женщины-почтальона. Она должна прочитать их, чтобы отправить адресатам.

Писатель также анонсировал создание аудиоспектакля по роману, а также подготовку мюзикла, посвященного Донбассу. "Будем делать радиоспектакли, сейчас готовим голоса, готовим рассказы, отбираем их. Мы сегодня готовим большую интересную задачу для себя, для мюзикла. Скорее всего это будет первый военный мюзикл <...>. Это мюзикл о расставании, где на самом деле больше встреч. Это будет компиляция (в сценарий войдут не только "Неотправленные письма" - прим. ТАСС)" - добавил автор.