В Александринке представили проект "Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры"

Проект осуществляется в рамках национального проекта "Культура"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Масштабный проект "Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры" представлен во вторник на пресс-конференции, которая прошла на Новой сцене Александринского театра. Благодаря проекту будут созданы и доступны российским зрителям в спутниковом эфире и в онлайн-кинотеатре "Триколора" телеверсии десяти лучших спектаклей коллективов - участников Ассоциации национальных театров.

Делом государственной важности назвал этот проект художественный руководитель Александринского театра, председатель совета Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин. "Национальные театры являются духовными домами у себя в регионах по сохранению театральной культуры. И то, что их творчество будет вынесено на всеобщее обозрение, это огромное дело. Мне кажется, что в такой большой многонациональной стране, как наша, - это государственное, а не просто театральное дело. Театр, который выполняет свою миссию как инструмент духовного развития, проявит себя в этом проекте", - убежден режиссер.

Сам он выбрал для этого проекта спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего", считая его на сегодняшний день визитной карточкой Александринки. Эта постановка создана по драме Михаила Лермонтова "Маскарад" и спектаклю Всеволода Мейерхольда, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2024 году.

В театральном абонементе заявлены театры из десяти городов, представляющих разные регионы России: Санкт-Петербурга, Пскова, Уфы, Элисты, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Петрозаводска, Казани, Якутска и Грозного. Старт проекта намечен на август.

Как рассказал генеральный продюсер "Триколора" Михаил Анисимов, благодаря огромным техническим возможностям этой спутниковой структуры проект сможет дотянуться до самых отдаленных точек России. Все спектакли будут идти на национальных языках с субтитрами. Причем уже созрел замысел продолжения этого начинания, которое в "Акте 2-м" будет включать 50 спектаклей театров от Владивостока до Калининграда.

Проект "Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры" осуществляется "Триколором" при поддержке Министерства культуры РФ, Александринского театра в стратегическом партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" в рамках национального проекта "Культура", а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.