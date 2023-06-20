Петербургский музей посвятит спектакль к 150-летию Федора Шаляпина

Частью программы будут необычные театральные сцены и инсталляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Документальный спектакль-променад "Шаляпин. Прогулка", который свяжет четыре площадки Музея театрального и музыкального искусства, пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения оперного певца.

"Прогулка по Петербургу в поисках Шаляпина - это главный сюжет того, что происходит в этом спектакле. Мы будто бы ищем Федора Ивановича, а Федор Иванович в Петербурге был в разные моменты своей жизни и в разном совершенно положении. Потому что когда он приехал сюда впервые, это был полунищий, полуголодный певец, который искал работу, а когда он отсюда уехал - а именно отсюда он уехал за рубеж, <…> это был всемирно известный артист", - рассказал на пресс-конференции автор и режиссер проекта, театровед, театральный продюсер Константин Учитель.

На один вечер площадки Музея театрального и музыкального искусства - Театральный музей, Шереметевский дворец, Музей-квартира актеров Самойловых и Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова - объединятся в маршрут-променад. Участники спектакля-прогулки будут перемещаться между его точками в сопровождении аудиогида: они смогут послушать воспоминания самого певца и его современников - писателей Бунина, Горького, Куприна. "Ничего не будет на улице - никакого уличного театра, никаких лицедеев, перформансов. Просто вы смотрите внимательно на город, в котором Шаляпин жил, и слушаете аудиоспектакль. Потом вы приходите в один из филиалов, и там смотрите спектакль", - рассказал о том, как устроен променад, Учитель.

Частью программы будут необычные театральные сцены и инсталляции, посещение выставки о жизни Шаляпина "Царь Федор" в Шереметевском дворце и даже парад бульдогов - любимых собак певца. Финалом путешествия станет водная прогулка на кораблике. "Я не буду раскрывать тайну, зачем, куда мы плывем, но это все связано с Шаляпиным. На этих корабликах мы будем слушать Федора Ивановича. Наша задача - подготовиться к тому, чтобы немножко другими ушами услышать [его] голос", - добавил Учитель.

Как отметил магистральный режиссер проекта Дмитрий Крестьянкин, Шаляпин был очень жизнелюбивый. "Очень веселый человек - и очень глубокий при этом. И все его ипостаси мы постараемся вместе охватить. Именно поэтому в проекте участвуют много режиссеров. Благодаря этому калейдоскопу разных взглядов разных режиссеров на Шаляпина мы получим какую-то мозаику, из которой зритель сможет собрать что-то целое. Где-то мы будем петь, где-то - танцевать, где-то - плавать на кораблике, а где-то - просто слушать", - рассказал он.

Драматургом спектакля-променада является Ирина Рябикина. Режиссерами "эпизодов" выступают Арина Гулимова, Дмитрий Мульков, Серафима Крамер и Екатерина Шихова. Режиссер аудиоспектакля - Степан Пектеев.