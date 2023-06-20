Лауреатов Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" наградили в Москве

Праздничный вечер открыли воспитанники Московского хореографического училища имени Л. М. Лавровского, исполнившие миниатюру о том, с чего начинается балет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Церемония вручения международного балетного приза "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse), известного в творческих кругах как "балетный "Оскар", прошла во вторник в 29-й раз на Исторической сцене Большого театра. Награды получили пять новых лауреатов, передает корреспондент ТАСС.

Праздничный вечер открыли воспитанники Московского хореографического училища имени Л. М. Лавровского. Они исполнили миниатюру о том, с чего начинается балет. Художественным руководителем программы "Бенуа де ла данс" и председателем жюри является прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова, а президентом - хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович.

"Очень рад, что в этом году программа "Бенуа" проходит в своем традиционном формате. Когда в далеком 1991 году был учрежден этот приз, я мечтал о том, что каждый год в день его вручения балетное сообщество всего мира будет стремиться в Москву, в Большой театр, чтобы познакомиться с самыми яркими работами прошедшего сезона, обменяться опытом, отметить состоявшихся звезд и открыть новые имена. Я счастлив, что все мои мечты исполнились. "Бенуа" - это не только самая уважаемая в мире профессиональная награда, но и узнаваемый во всем мире русский бренд. "Бенуа" жив, и я уверен, еще долго будет жить!" - зачитала Захарова приветствие Григоровича.

Лауреаты

Первой наградой вечера стал приз в номинации "Лучшая работа танцовщика", его присудили Уго Маршану за роль Принца Рудольфа в постановке "Майерлинг" Балета Парижской оперы. Французский танцовщик не смог лично присутствовать на церемонии, статуэтку работы парижского скульптора Игоря Устинова, потомка семейства Бенуа, передадут ему позднее. В номинации "Лучшая работа танцовщицы" приза удостоены сразу две балерины - Цю Юньтин, танцевавшая партию Татьяны в "Онегине" Национального балета Китая, и Мисон Кан за роль Вдовы в спектакле "Миринаэгил" Universal Ballet из Сеула ("Юниверсал-балет", Южная Корея).

Среди хореографов победу одержал россиянин Вячеслав Самодуров, поставивший "Танцеманию" в Большом театре. "Спасибо всем соавторам "Танцемании", а Большому театру огромная благодарность за возможность поставить эту работу и за столь блестящее ее воплощение", - сказал Самодуров, принимая приз.

Награду в самой почетной номинации - "За жизнь в искусстве" - в 2023 году получил народный артист СССР, хореограф Михаил Лавровский. Во время награждения зал приветствовал лауреата стоя. "Друзья мои, спасибо большое! Без вас актер не существует. Спасибо, что вы здесь и поддерживаете наших молодых блистательных танцовщиков и старых мастеров", - сказал он.

Артист сообщил, что в следующем сезоне в Большом театре будет восстановлен балет его отца, Леонида Лавровского, "Ромео и Джульетта", также продолжит работу творческое объединение "Лаборатории Лавровских", которое набирает учеников.

В этом году победителей выбирало международное жюри, в состав которого вошли педагог, лауреат "Бенуа де ла данс" Леонид Сарафанов, худрук балета Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая Гульжан Туткибаева, член постоянного руководящего комитета компании "Юниверсал-балет" (Южная Корея) Тиен Рю, прима-балерина Муниципального театра Рио-де-Жанейро Сесилия Кершь, главный балетмейстер Национального балета Китая (NBC) Фей Бо, прима-балерина и худрук Национального балета Кубы Виенгсей Вальдес.

Торждественная церемония завершилась благотворительным гала-концертом номинантов 2023 года. На следующий день, 21 июня, состоится гала-концерт "Звезды "Бенуа де ла данс" - лауреаты разных лет". В нем, в частности, выступят Иван Васильев, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Светлана Захарова, Денис Родькин, Семен Чудин. В программе также будут представлены фрагменты из сочинений хореографов - лауреатов "Бенуа де ла данс" разных лет, в числе которых Юрий Посохов, Анжелен Прельжокаж, Джон Ноймайер, Начо Дуато, Кристиан Шпук.

О призе

Международный балетный приз "Бенуа де ла данс" (Benois de la Dansе) присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год. Он был учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (ныне - Международный Союз деятелей хореографии). С первого дня существования программы ее худруком и председателем жюри являлся Юрий Григорович, в 2022 году он передал пост председателя жюри и худрука программы Светлане Захаровой. Дирекция и организатор программы - общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автором статуэтки приза является скульптор Игорь Устинов.

В ежегодно сменяемое международное жюри входят самые авторитетные деятели мировой хореографии. В 1996 году приз был включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры", а в 2008 году "Центр Бенуа" становится членом Международного совета танца при ЮНЕСКО. За время своего существования приз вручался в России, Париже, Варшаве, Берлине, Штутгарте. В 2002 году проект снова вернулся на сцену Большого театра, а в 2004 году стал фестивалем мирового балета. Сбор от гала-вечеров фестиваля передается в помощь ветеранам балета.

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. ТАСС выступает главным информационным партнером "Бенуа де ла данс".