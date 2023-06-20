В Нижнем Новгороде открыли выставку, посвященную сказкам

Посетители могут увидеть в том числе картины Виктора Васнецова и Ильи Репина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Выставку собрания шедевров русского искусства на тему сказок и былин из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Музея музыки и Нижегородского художественного музея (НГХМ) открыли во вторник в НГХМ. Посетители могут увидеть в том числе картины Виктора Васнецова и Ильи Репина, передает корреспондент ТАСС.

"Важно, что это все состоялось здесь - в Нижнем Новгороде, потому что этот край был свидетелем невероятного творческого взлета нашего гения - Александра Сергеевича [Пушкина]. В родовой усадьбе Пушкина в Болдино были созданы выдающиеся, великие произведения отечественной литературы, среди которых и знаменитые, известные нам с детства сказки", - сказала на открытии генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович назвал открытие такой выставки в городе - фантастикой. "Это невозможно представить, что некоторые работы в принципе могли покинуть постоянную экспозицию. <…> Все эти картины, их большая часть, они в подкорке у каждого поколения. Возможность увидеть их живьем - это очень-очень большая удача", - сказал он.

С экспозицией смогут познакомиться в том числе слабовидящие люди, рассказал журналистам глава НГХМ Роман Жукарин. "Уже в субботу будут первые экскурсии для людей этой группы, мы постараемся, чтобы это культурное событие прозвучало как можно громче", - отметил руководитель музея.

Васнецов, Репин и Врубель

Среди экспонатов, выставленных в залах НГХМ, работы Виктора Васнецова "Иван-Царевич на Сером волке", "Снегурочка", "Витязь на распутье", а также "Садко" Ильи Репина, графика Ивана Билибина, полотна Николая Рериха на тему русских былин, полотно Михаила Врубеля "Тридцать три богатыря" и его же эскиз к картине "Царевна-лебедь".

При этом в музее выставили не только картины, но и игрушки, а также театральные костюмы сказочных героев. "Это и дымковская игрушка, и палех, и гжель и произведения знаменитого Императорского завода в Петербурге, все это сюда привез Русский музей и Третьяковская галерея. <…> И не менее известный Михайловский театр Санкт-Петербурга участвует несколькими театральными костюмами сказочных героев", - рассказала Алла Манилова.

В беседе с корреспондентом ТАСС главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова обратила внимание также на картину Константина Савицкого "С нечистым знается". "Здесь эта часть посвящена таким персонажам русской народной сказки - тут и драконы, тут и лешие, тут вся нечисть. Эта картина, она невероятно выразительная, она у нас тоже очень часто бывает в постоянной экспозиции, здесь она великолепно замкнула эту всю замечательную анфиладу и перспективу зала", - сказала Городкова.

Она также указала на работы Андрея Рябушкина, Василия Максимова и уменьшенное повторение бронзовой скульптуры "Нестор", которую создал Марк Антокольский. "Здесь очень важно понятие ансамбля, которое состоит и формируется из произведений художников из разных музеев. Это всегда очень важно", - добавила Городкова.