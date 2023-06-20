В Петрозаводске стартовал фестиваль современной хореографии

В рамках фестиваля зрителям представят работы коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Казани

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Третий фестиваль современной хореографии Nord Dance, который проходит в Музыкальном театре Карелии с 20 по 23 июня, открыли спектаклем Павла Глухова "Форма ноль", передает корреспондент ТАСС.

"Это наша последняя работа в жанре современного танца, современной хореографии. Она для нас знаменательна, потому что мы готовили ее для показа на фестивале Context. Diana Vishneva. Современный танец очень актуален - он быстро и активно отзывается на запросы сегодняшнего дня, но такие спектакли в репертуарном театре, к сожалению, очень быстро уходят из репертуара", - рассказала ТАСС директор Музыкального театра Карелии Елена Ларионова.

В рамках фестиваля зрителям представят работы коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Казани. В программе - "Терки" танцевальной компании "Всем телом", "Сны междуречья" воронежского Камерного театра, "Вкл/выкл" и "Бар.око" Театра современного танца "Каннон данс", а также другие спектакли.

"В Nord Dance, безусловно, есть одна особенность. Для нас самое главное, чтобы спектакли, которые мы привозим на фестиваль, были в первую очередь интересны зрителям, чтобы у них интерес к современному танцу возник, развивался, а мы будем стараться его поддерживать", - считает директор Музыкального театра Карелии.

Впервые фестиваль Nord Dance прошел в Карелии в 2019 году. Тогда на нескольких площадках в Петрозаводске выступили коллективы, работающие в жанре современного танца из России, Норвегии и Финляндии, а открыли его премьерой балета Музыкального театра Карелии "Чайка. Искусство любить". Также в программу входили творческие лаборатории и круглые столы.

Музыкальный театр Республики Карелия был открыт в 1955 году. В его репертуар входят спектакли всех музыкально-сценических жанров: классическая и современная оперетта, музыкальная комедия и мюзикл, опера и балет. Театр постоянно участвует в фестивалях, в том числе в национальном конкурсе "Золотая маска", а также является организатором фестивалей современной хореографии Nord Dance и молодых звезд оперы "ОпераVita" в Петрозаводске.