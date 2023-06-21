В Новой Третьяковке откроется выставка работ Михаила Шемякина

Посетить экспозицию можно будет до 17 сентября

Москва, 21 июня. /ТАСС/. Выставка "Воображаемый музей Михаила Шемякина. Лестница в искусстве" откроется в среду в Новой Третьяковке на Крымском валу. Экспозиция включает более 150 работ.

"Эта выставка посвящена красивому юбилею Михаила Михайловича Шемякина, его 80-летию. Эту выставку мы организовали в зале специальных проектов Третьяковской галереи, внутри нашей постоянной экспозиции", - сообщила на пресс-показе заместитель генерального директора по научной работе Татьяна Карпова. Она подчеркнула, что галерее было трудно выбрать главную тему выставки, так как внутри проекта "Воображаемый музей" их тысячи. Проект включает примерно 3 млн изображений. "Мы остановились на теме лестниц. Она очень подробно разработана Михаилом Шемякиным", - добавила Карпова.

"Воображаемый музей Михаила Шемякина" - исследовательский мета-проект, над котором художник работает более 60 лет. Шемякин выявляет множественность параллелей и сквозных тем и тем самым осмысляет историю культуры, от древности до наших дней. Цель проекта - продемонстрировать, что практически все, что создается сегодня, имеет взаимосвязь с тем, что было создано в прошлом. Экспозиция раскрывает проект на стыке современных информационных технологий и авторских методов анализа произведений искусства.

"Я думаю, что выставка, которую согласились сделать сотрудники музея, должна привлечь внимание многих людей. Я очень рад тому, что сегодня произойдет открытие, и надеюсь, что это не последняя выставка "Воображаемого музея", - сказал по видеосвязи на пресс-показе Шемякин.

Всего в экспозицию выставки войдут 54 произведения разных авторов из коллекции Третьяковской галереи и около 100 работ из Центра Михаила Шемякина, в том числе работы Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Василия Поленова и других авторов.

Кураторы выставки: Ольга Сазонова, Алексей Абакумов (руководитель проекта), Кирилл Светляков (куратор выставки от Третьяковской галереи). Экспозиция открыта с 21 июня по 17 сентября 2023 года.