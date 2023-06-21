Президентский фонд культурных инициатив открывает прием заявок на грантовый конкурс

На поддержку могут претендовать некоммерческие организации, в том числе муниципальные коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начинает прием заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Он продлится до 12 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Президентский фонд культурных инициатив начинает прием заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс. Претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели", - сказали в ПФКИ.

В число тематических направлений конкурса - "Гордимся героями и достижениями России", включающее проекты о воинах, ополченцах, людях труда, истории ярких достижений страны. "Победа будет за нами!" - творческие проекты, поддерживающие бойцов специальной военной операции, а также "Сила согласия" - проекты, направленные на гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, сохранение традиций согласия, совместного творчества и развития.

Также творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса, в числе которых "Новые возможности" - межрегиональные проекты, направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с субъектами и городами России с использованием открывающихся возможностей единого культурно-образовательного и просветительского пространства для самореализации творческих людей. Кроме того, предусмотрено направление "Народное единство", куда войдут проекты, направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния русского мира, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, единства и сплоченности России.

"В России необходимо менять вектор культуры. Она не должна быть ни новой, ни старой, она должна быть нужной здесь и сейчас. Ее основой могут стать люди Донбасса, которые поют, думают, мечтают и создают смыслы. Это ярко показал проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, - "Звук моего региона", - цитирует пресс-служба музыкального продюсера Юрия Бардаша.

Он назвал проект "Творцы Донбасса" примером несгибаемой воли духа России. "Необходимо и дальше поддерживать развитие творческого потенциала посредством такого рода взаимодействия государства - художника", - добавил Бардаш.

Участие в конкурсе

Заявки на конкурс принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Срок реализации проектов должен начинаться не ранее 20 октября и завершаться не позднее 30 июня 2024 года. Прием продлится до 23:30 мск 12 июля. В день запуска конкурса ПФКИ организует вебинар, посвященный правилам и особенностям участия в грантовом конкурсе, который проведет генеральный директор фонда Роман Карманов.