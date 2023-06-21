21 июня, 05:01

Реставрация "Троицы" может занять больше года

Сергей Карпухин/ ТАСС
Икона "Троицы"
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев назвал работу очень масштабной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ожидаемые сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева могут увеличиться в процессе. Работа очень масштабная и сложная, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

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Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что реставрация иконы может занять до года.

"Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы. В нашей практике бывали случаи, когда сроки оказывались короче ожидаемых, правда, это бывает крайне редко. В отношении такого сложного памятника как "Святая Троица", я думаю, что можно говорить о возможном увеличении срока. Оценка, которая была дана, - год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", - сказал он.

По словам Сергеева, у экспертов нет задачи "установить рекорд по скорости", есть цель сохранить уникальный памятник истории и культуры. "Это очень сложный, уникальный музейный предмет. Многие века бытования иконы не прошли для нее бесследно, по своей природе материалы не вечны и начинают испытывать процесс разрушения практически с момента создания предмета. Икона находится в очень сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы", - отметил он. 

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