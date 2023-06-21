Общий объем господдержки российского кино в 2022 году составил 14,9 млрд рублей

В производство запустили 406 национальных фильмов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Суммарный объем государственной поддержки российского кинематографа по итогам 2022 года составил 14,9 млрд рублей. Кассовые сборы отечественных фильмов превысили 12 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Общая сумма государственной финансовой поддержки кинематографии в 2022 году составила 14,9 млрд рублей. Это и производство национальных фильмов, и модернизация кинозалов", - сказала она на заседании коллегии Министерства культуры РФ.

При финансовой поддержке государства в производство в 2022 году запущено 406 национальных фильмов. Кроме того, поддержку получили 59 международных и российских кинофестивалей.

По словам Любимовой, общая сумма кассовых сборов российских фильмов по итогам 2022 года составила 12,3 млрд рублей. Российское кино в прошлом году посмотрели более 46 млн человек. Министр также сообщила, что в 2022 году в кинотеатрельный прокат выпустили 111 картин, поддержку которым оказали Минкультуры и Фонд кино.

"Продолжается оцифровка кинофильмов Госфильмофонда. В 2022 году оцифровано свыше 2,5 с тыс. фильмов, а за период реализации программы - уже более 12,5 фильмовых материалов", - заключила Любимова.