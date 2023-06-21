Программа "4+85" охватит 10 тыс. детей из новых регионов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для них специально разработали восемь новых маршрутов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минкультуры РФ запустило программу "4+85" для детей из новых российских регионов, в рамках проекта 10 тыс. ребят смогут посетить 85 регионов. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии в Минкультуры России.

"С этого года в связи с тем, что дети из новых регионов не могут воспользоваться Пушкинской картой, учитывая существующие ограничения, Минкультуры запустило новую программу "4+85", в рамках которой 10 тыс. ребят из новых регионов смогут посетить 85 регионов", - сказала она.

По словам вице-премьера РФ, для них специально разработали восемь новых маршрутов. Голикова уточнила, что работа по интеграции новых регионов в культурную жизнь России должна вестись постоянно.