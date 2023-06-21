Во Владивостоке открылась выставка к юбилею Михаила Пришвина

В экспозицию, в частности, вошли дневники писателя

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Выставка "В царстве Берендея", рассказывающая о писателе-натуралисте Михаиле Пришвине, открылась в среду в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева открылась выставка, посвященная юбилею Михаила Пришвина. "В царстве Берендея" - это рассказ про личное пространство писателя-натуралиста, все творчество которого было, по словам самого Пришвина, "служением в скромной должности хранителя ризы земли". Акцент выставки сделан на дальневосточном периоде в жизни писателя. Он оказался плодотворным и для дневниковых записей, и для литературных произведений, созданных после поездки на Дальний Восток", - сообщили в музее.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Первый - попытка воссоздать кабинет Михаила Пришвина в мемориальном музее в Дунино. Подобранный предметный ряд дает представление о том, как было организовано рабочее место писателя. Второй раздел представляет произведения художников группы "Дом Пришвина", которые в течение 20 лет выезжали на пленэр в те места и по тем маршрутам, которыми прошел русский писатель. Экспозиция художественных произведений сопровождается текстами, состоящими из фрагментов дневников Пришвина.

Третий раздел выставки - дневники писателя и книги, иллюстрированные дальневосточными художниками и изданные дальневосточным и хабаровским книжными издательствами. Дневники в количестве 18 томов подарил музею частный коллекционер.

Русский и советский писатель, прозаик, публицист, автор охотничьих и детских рассказов о природе Михаил Пришвин родился 23 января (4 февраля) 1873 года в селе Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии, ныне - Липецкой области. Автор книги "Родники Берендея", сборников "Зеленый шум", "Берендеева чаща", среди его самых известных произведений - рассказы "Кладовая солнца", "Двойной след", "Лесная капель", "Выскочка". Последние годы прожил в деревне Дунино Звенигородского района Подмосковья, умер в 1954 году в Москве.