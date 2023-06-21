Умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин

Ему было 36 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Артист Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Михаил Ложкин умер на 37 году жизни. Об этом сообщается на странице театра в сети "ВКонтакте".

"Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений", - говорится в сообщении театра от 19 июня. Информацию о дате и месте прощания пока не опубликовали.

Михаил Ложкин родился 12 ноября 1986 года в Элисте. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности артист театра кукол в 2011 году (Мастерская Руслана Кудашова). Помимо спектаклей в театре кукол, он принимал участие в постановках других театров, таких как Karlsson haus, "Такой театр".

Ложкин - лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества (2014 год, "Книга Иова", режиссер - Руслан Кудашов), лауреат XXVII фестиваля "Театры Санкт-Петербурга - детям" за исполнение роли Тонино в спектакле "Мой дедушка был вишней" (2018 год, режиссер - Иван Пачин), лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучший актерский ансамбль" (2019 год, "Гамлет. Ширма", режиссер - Руслан Кудашов).