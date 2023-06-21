21 июня, 09:32

В Пскове намерены отреставрировать мстиславскую башню XIV века и участок крепостной стены

Объекты находятся в аварийном состоянии

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало по договору безвозмездного пользования Псковской епархии Мстиславскую башню XIV века, а также участок древней крепостной стены вблизи Власьевской башни, который находится в аварийном состоянии. Передача этих объектов федерального значения в ведение епархии позволит начать работы по их реставрации, сообщила в среду пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия в Пскове".

"Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове передали в епархиальное владение. Памятник оборонного зодчества древнего Пскова находится территориально рядом с Псково-Печерским подворьем. Стены и прясла находятся в аварийном состоянии. Объекты примыкают к зданию епархиального управления, поэтому планируется их реставрация и благоустройство территории", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Мстиславская башня - единственная сохранившаяся в Пскове башня так называемого Среднего города. "Долгие годы она служила основным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений Пскова. Объект несет в себе подлинные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияПсковская область
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