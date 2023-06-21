Фестиваль "Териберка" станет одним из ключевых в праздновании 85-летия Мурманской области

На нем выступят Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группа "Аффинаж", а также кавер-группа "Рашн Вумен"

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. VIII Арктический фестиваль "Териберка" пройдет 15-16 июля в Мурманской области в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Он состоится с участием большого количества гостей из разных регионов России и станет одним из ключевых мероприятий в праздновании 85-летия Мурманской области, сообщили организаторы в среду.

"В этом году Мурманская область отмечает 85-летие со дня основания. Фестиваль в Териберке будет одним из ключевых мероприятий празднования. В 2022 году в нем приняли участие порядка 11 тыс. человек из 34 регионов России. В этом году ожидаем не меньше", - привели организаторы слова председателя Комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева.

Фестиваль направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны России, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни. В 2023 году для гостей фестиваля организуют музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Хедлайнерами музыкальной программы станут исполнители Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группа "Аффинаж", а также кавер-группа "Рашн Вумен". Посетители также смогут ознакомиться с музыкальной программой региональных артистов и посетить фестиваль электронной музыки.

На фуд-корте "Вкус Арктики" откроются порядка 20 заведений. Посетителям будут доступны традиционные арктические блюда из оленины, лосятины, морепродуктов Баренцева и Белого морей, с добавлением морошки и дикоросов, авторские бургеры и особенный арктический кофе. Соорганизатором гастрономической площадки выступает федеральный проект "Гастрономическая карта России" под кураторством Екатерины Шаповаловой.

Гости мероприятия также смогут отправить памятную открытку из Териберки, оформить паспорт полярника, поиграть в арктическую настольную игру и принять участие в трейловом забеге. В рамках бесплатных мастер-классов посетители научатся рисованию на шопере, созданию декоративных сувениров для интерьера и памятных подарков.

За последние годы Арктический фестиваль "Териберка" стал самым титулованным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. Фестиваль - призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд включили в топ-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса "Торговля России - 2023", проводимого Минпромторгом России. Организаторами фестиваля в 2023 году выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда Росконгресс, администрации Кольского района, АНО "Мурманконгресс", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" и федерального проекта "Гастрономическая карта России".