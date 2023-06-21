"На западном фронте без перемен" стало самым популярным произведением Ремарка у россиян

Вторую строчку в рейтинге продаж его произведений в цифровом формате заняла книга "Ночь в Лиссабоне"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Самым популярным произведением немецкого писателя Эриха Марии Ремарка у российских читателей стал роман "На западном фронте без перемен", а вторую строчку в рейтинге продаж его произведений в цифровом формате заняла книга "Ночь в Лиссабоне", сообщили в пресс-службе "Литрес" в среду.

"Специально к 125-летию со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка книжный сервис "Литрес" проанализировал продажи его произведений в цифровом формате, чтобы выяснить, какие из них - самые востребованные среди пользователей", - говорится в распространенном сообщении. Так, первое место занял роман "На западном фронте без перемен", второе - "Ночь в Лиссабоне". "Бронза - у книги "Жизнь взаймы", - уточнили в пресс-службе.

В топ-10 рейтинга попали также "Три товарища", "Время жить и время умирать" и "Триумфальная арка".

Как рассказали в пресс-службе, за год с 18 июня 2022 года по 18 июня 2023 года продажи книг автора выросли на 56%. "Он занял второе место по продажам в жанре "зарубежная классика" после [британского писателя] Джорджа Оруэлла", - говорится в сообщении.

22 июня исполняется 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка.