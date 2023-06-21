Ежегодный цикл лекций "Стихи в саду" впервые проведут на ВДНХ

В этом сезоне научные сотрудники музея выбрали темой цикла гражданскую лирику Марины Цветаевой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодный цикл лекций "Стихи в саду" от дома-музея Марины Цветаевой впервые проведут на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Главная выставка страны станет площадкой для ежегодного цикла публичных лекций "Стихи в саду" от дома-музея Марины Цветаевой. В этом сезоне научные сотрудники музея выбрали темой цикла гражданскую лирику поэта. Бесплатно, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что этим летом на площадке Зеленого бельведера в парке "Останкино" пройдут три лекции цикла "Стихи в саду", посвященные гражданской лирике. Первая встреча состоится 24 июня в 15:00. Старший научный сотрудник дома-музея Наталья Шаинян расскажет гостям о стихах, которыми Цветаева отозвалась на события Первой мировой войны. Для участия необходима регистрация.

Следующая лекция пройдет 8 июля в 15:00. В этот день старший научный сотрудник музея Елена Кокурина поговорит с гостями о книге стихов "Лебединый стан", которая была написана в годы Гражданской войны, но так и не была опубликована при жизни поэта. Участие по регистрации, которая откроется за две недели до события на сайте "Знание. ВДНХ".

"Завершится цикл "Стихи в саду" на ВДНХ 12 августа в 15:00. В Зеленом бельведере слушатели узнают о пронзительном цикле "Стихи к Чехии", который стал для Марины Цветаевой последним масштабным поэтическим высказыванием. Участие - по регистрации, которая откроется за 2 недели до события на сайте "Знание. ВДНХ", - добавили в пресс-службе.

Цикл публичных лекций "Стихи в саду" Дома-музея Марины Цветаевой проходит ежегодно на различных городских площадках - в парках и общественных пространствах. Научные сотрудники музея читают их бесплатно, для каждого сезона выбирая новую тему - каждая лекция уникальна и проводится лишь однажды.