Минкультуры Украины прокомментировало скандал с исполнением песни Цоя во Львове

В ведомстве сообщили, что исполнение песен лидера группы "Кино" на Украине не запрещено

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исполнение песен лидера группы "Кино" Виктора Цоя не запрещено на Украине. Об этом заявило министерство культуры страны в ответ на запрос агентства Украинские новости прокомментировать инцидент, произошедший во Львове.

3 июня депутат Верховной рады Наталия Пипа подала в полицию заявление на 17-летнего подростка, который на улице во Львове пел на русском языке песни советского рок-музыканта. Украинское агентство УНИАН сообщало, что молодой человек приехал во Львов из Одессы. Когда он попытался исполнить песню Цоя, Пипа потребовала от него не делать этого, между ними произошел конфликт. В частности, на видео, которое опубликовала депутат, молодой человек заявил, что в Одессе все жители разговаривают по-русски.

"Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины", - написала в ответ на запрос агентства Ольга Россошанская - и.о. главы подведомственного Минкультуры Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.

В ответе также говорится, что Виктор Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

С октября прошлого года на Украине действует закон о запрете публичного исполнения в стране "русскоязычного музыкального продукта". Под запрет попали произведения певцов или певиц, имевших гражданство Российской Федерации после 1991 года. Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года и не имел гражданства РФ, поэтому, согласно нормам закона, запрет на его творчество не распространяется.

Подробности конфликта

После подачи депутатом заявления в полицию подросток был оштрафован. При этом, по данным агентства Украинские новости, депутат не была привлечена к ответственности за то, что сняла уличного музыканта на видео и разместила эту запись в социальных сетях, хотя не имела на это права, поскольку исполнитель песни Цоя - несовершеннолетний. Согласно законодательству, депутат должна была получить разрешение родителей подростка на ведение съемки. Впоследствии молодой человек был помещен в приют. Проживающие в Одессе родители юноши пообещали забрать его домой из Львова.

Депутат позже заявила, что не знала об отсутствии запрета на исполнение песен Цоя на Украине. При этом она пообещала предложить в Верховной раде новый законопроект об ужесточении ответственности за исполнение "российской музыки" в публичном пространстве.

Наталия Пипа входит во фракцию партии "Голос", которую создал Святослав Вакарчук, известный украинский рок-музыкант, который в 2020 году прекратил политическую карьеру и сложил с себя полномочия депутата Рады.