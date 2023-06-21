Александровский парк в Царском Селе планируют сделать площадкой арт-проекта "Ассоциации"

В рамках театрализованного дефиле под открытым небом впервые представит свою коллекцию начинающий дизайнер Екатерина Матлина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" намерен в перспективе ближайших лет сделать Александровский парк площадкой своего ежегодного проекта "Ассоциации" - масштабного театрализованного дефиле под открытым небом, которое считается главным модным событием петербургского лета, сообщила на пресс-конференции в среду директор ГМЗ Ольга Таратынова. Петербургские дизайнеры показывают свои коллекции на заданную музеем тему в Екатерининском парке.

Арт-проект "Ассоциации" в 2023 году будет представлен 25 июня. Руководитель музея-заповедника отметила сложившуюся в последние годы привязанность модельеров-участников к определенным местам для показа коллекций. "[Когда] проект задумывался, одна из идей была - это показать публике какие-то другие локации во всем парке, менять все время эти локации. Но, уважая всех наших участников, конечно, мы их мнение не можем игнорировать. Но хочу сказать, что через небольшое, надеюсь, время, все-таки хочется площадкой этого проекта сделать и Александровский парк, как однажды было. Надеюсь, что Александровский дворец [реставрация] у нас завершится в ближайшие два года, и тогда это будет праздник и немножко смещение акцентов во всем музее-заповеднике", - сказала Таратынова.

В 2023 году наряду с постоянными участниками - ведущими петербургскими модельерами Татьяной Парфеновой, Стасом Лопаткиным и Лилией Киселенко - в рамках дефиле впервые представит свою коллекцию начинающий дизайнер Екатерина Матлина. По словам директора Царскоселького музея-заповедника, организаторы проекта думают о том, чтобы и в 2024 году продолжить эту практику приглашения новых имен петербургской моды.

В 2023 году "Ассоциации" пройдут в 13 раз. Тема проекта звучит как "Восточный ветер", она посвящена путешествию великого князя Николая Александровича, будущего императора Николая II, на Восток в 1890-1891 годах. Постановщиком театрализованного дефиле 2023 года выступает известный режиссер Виктор Крамер.

Арт-проект проводится с 2009 года. В разные годы петербургские дизайнеры представляли в разных уголках Екатерининского парка коллекции "Война и мир", "Барокко", "Игра в античность" и многие другие. В 2015 году театрализованное дефиле, посвященное китайской теме, впервые прошло в Александровском парке. В 2016 году показы вернулись в Екатерининский парк.