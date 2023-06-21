В Вологде на кинофестивале Voices состоится первый в России показ фильма "Жанна Дюбарри"

Впервые также российскому зрителю покажут "Скарлет" режиссера Пьетро Марчелло

ТАСС, 21 июня. Фестиваль молодого кино Voices откроется 6 июля в Вологде показом фильма Пьетро Марчелло "Скарлет" из программы Каннского кинофестиваля 2022 года. Байопик "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли покажут на закрытии кинофорума 9 июля, сообщили в пресс-службе фестиваля в среду.

"Фильм церемонии открытия - "Скарлет" режиссера Пьетро Марчелло, участник Каннского кинофестиваля 2022 года. Фильм церемонии закрытия - "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн, это фильм открытия Каннского кинофестиваля 2023 года", - говорится в сообщении. Обе картины покажут в России впервые. Как сообщалось ранее, премьера байопика "Жанна Дюбарри" в российских кинотеатрах состоится 20 июля.

В конкурсную программу Voices вошли картины: "Блажь" режиссера Ильи Поволоцкого (Россия, 2023 год, участник Каннского кинофестиваля - 2023), "Я болею" режиссера Кристофера Боргли (Норвегия, 2022 год, участник Каннского кинофестиваля - 2022), "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой (Франция, Россия, 2023 год, участник Берлинского кинофестиваля - 2023), "Волнами" режиссера Сергея Кальварского (Россия, 2022 год, участник кинофестиваля "Меридианы Тихого"), "Ада" режиссера Станислава Светлова (Россия, 2023 год, участник ММКФ-2023).

В программе "Европейский экспресс" представлены фильмы "Анатомия падения" Жюстин Трие - лауреата "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля 2023, "Тори и Локита" братьев Дарденн и "Мучения на островах" Альберта Серра. Оба фильма участвовали в Каннском кинофестивале 2022 года. Также состоится специальный показ нового фильма Александра Сокурова "Сказка".

Помимо основной кинопрограммы посетителей ждут музыкальные концерты, а также встречи и открытые дискуссии с режиссерами, композиторами и журналистами. В частности, творческие встречи проведут режиссер Александр Сокуров и журналист, автор проектов "ещёнепознер" и "Открытая библиотека" Николай Солодников. Киновед, историк кино Николай Изволов расскажет об одном из первых российских кинопредпринимателей Александре Ханжонкове.

Помимо Вологды показы некоторых фильмов из программы пройдут в Череповце.

О фестивале

Voices - один из главных российских региональных фестивалей, который проводится на территории Вологодской области с 2010 года, является одним из важных "киноокон в Европу". В программе "соседствуют" работы молодых режиссеров и признанных мэтров кино. В разное время гостями фестиваля и членами жюри становились Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Хью Хадсон, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Александр Сокуров, Йос Стеллинг, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Стефан Бризе, Марлен Хуциев и другие.

Показы пройдут при поддержке Министерства культуры России, правительства Вологодской области и администрации Вологды. Генеральный партнер - ПАО "Северсталь", компания является главным спонсором Voices с 2010 года.