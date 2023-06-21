В Белгороде впервые открыли центр поддержки для некоммерческих организаций

В городе зарегистрировано около 750 НКО

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. В Белгороде в среду открылась первая в городе площадка, где некоммерческие организации (НКО) смогут получать поддержку. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Демидов.

"Знаковое событие для города - мы открыли первый центр поддержки наших некоммерческих организаций. <…> Общественники Белгорода активные и деятельные. Они реализуют интересные и нужные горожанам проекты", - написал Демидов.

По его словам, на сегодняшний день в Белгороде зарегистрировано около 750 НКО, из них более 30% составляют организации социальной направленности, а также организации, работающие в сферах культуры, спорта, патриотического воспитания и другие. "Конечно, муниципалитет поддерживает и будет поддерживать их во всех инициативах, выделяя гранты, помещения, оказывая консультационную помощь. Но я увидел потребность в специализированном центре поддержки НКО. Очень рад, что проект удалось реализовать и вижу его актуальность для таких организаций", - добавил глава Белгорода.

В центре есть зоны для совместной работы, условия для проведения различных мероприятий - круглых столов, тренингов, презентаций. Работают специалисты администрации, которые готовы поддержать и помочь, в том числе с подготовкой документов, проконсультировать.

"Рассчитываю, что пространство будет меняться и совершенствоваться. Будем вместе с общественниками развивать его, наполнять содержанием - потенциал есть. Также уверен, что, когда центр заработает в полную силу, объемы грантовой поддержки НКО областного центра существенно возрастут и общественникам удастся реализовать еще больше полезных городу проектов", - добавил Демидов.