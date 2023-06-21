Умер режиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для группы "Чайф"

Ему было 57 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Уральский кинорежиссер и документалист Кирилл Котельников, который снимал клипы для рок-группы "Чайф" и других музыкантов, умер в возрасте 58 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе группы. Среди его работ - "Все девушки Бонда" и "С чего начинается Родина".

"Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. <…> А сколько еще было планов! Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл", - сказали в пресс-службе.

Среди клипов Котельникова - "Сон в красном тереме", "Все девушки Бонда", "С чего начинается Родина", "Не передовая", "Гриша Субботин" и "Картонная пристань". Котельников также снимал клипы для немецкой группы Bad Boys Blue и многих других музыкантов.